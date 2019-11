Erst 15-jähriger Rowdy vom Rudolfskai muss jetzt wegen bereits früher verübter Gewalttaten vor Gericht

Nach der Gewalteskalation am Salzburger Rudolfskai in der Nacht zum 3. November mit einer Massenrauferei sowie Flaschenwürfen gegen Polizisten war auch ein 15-jähriger Serbe festgenommen worden. Rasch zeigte sich: Gegen den Burschen sind schon seit Längerem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer, teils schwerer Körperverletzungsdelikte anhängig.

Nach der Gewalteskalation am Rudolfskai in der Nacht zum 3. November mit einer Massenrauferei sowie Flaschenwürfen gegen Polizisten wurde auch ein 15-jähriger Serbe festgenommen. Der in Salzburg lebende Bursch soll, wie vier weitere junge Männer mit österreichischem Pass, durch aggressives ...