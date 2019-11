Private "Raucher-Sheriffs" sind täglich unterwegs und kontrollieren. Anrainer sorgen sich um Lärmschutz, Wirte beklagen Umsatzrückgang.

Seit knapp zwei Wochen gilt das Rauchverbot in der Gastronomie und schon sind in der Stadt Salzburg erste Anzeigen gegen Verstöße erstattet worden. "Konkret handelt es sich um ein sogenanntes Raucherzelt bei einem Heurigen in der Stadt Salzburg sowie um ...