Erste "ewige"Nonne im Salzburger Stift Nonnberg seit 2006

Seit Mai 2021 lebt Schwester Maria Gratia Waldner aus Südtirol in der Benediktinerabtei Nonnberg. Am Samstag legte sie dort die ewige Profess ab. Im Kloster leben 15 Nonnen.

Am Samstag legte Sr. Maria Gratia Waldner bei den Benediktinerinnen im Stift Nonnberg die Ewige Profess ab.

Pfarrer Albert Pixner aus Schenna, Sr. Elisabeth Reiserer (ehem. Mitschwester in Säben), Äbtissin M. Veronika Kronlachner, Neuprofessin Sr. Maria Gratia Waldner, Bischof Ivo Muser, Sr. Maria Ancilla Hohenegger (ehemalige Äbtissin des Südtiroler Benediktinerinnenstiftes Säben), Michael Horrer (Sekretär des Bischofs von Bozen-Brixen) und Pfarrer Oswald Oberhauser (Freund der Familie Waldner) feierten die Ewige Profess am Nonnberg mit einem Festgottesdienst.

Zum ersten Mal seit 17 Jahren legte am Samstagnachmittag in der Klosterkirche der Benediktinerinnen im Salzburger Stift Nonnberg am Samstagnachmittag eine Nonne die Ewige Profess ab. Die 50-jährige gebürtige Südtirolerin Schwester Maria Gratia Waldner gab damit das Versprechen, sich dauerhaft ...