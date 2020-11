Erste infizierte Senioren beziehen neues Quarantänequartier

Am Montag sollen erste Corona-infizierten Bewohner aus Seniorenheimen in das neue Quarantänequartier übersiedeln.

Das derzeit leer stehende Gebäude der Privatklinik Wehrle Diakonissen im Salzburger Andräviertel bietet in dem neu geschaffenen Quarantänebereich Platz für 22 Personen und soll Seniorenheime wie Spitäler entlasten. "Wir rechnen damit, dass in der ersten Woche die ersten zwölf Plätze belegt sein werden und dann täglich zwei bis drei Neuaufnahmen stattfinden werden", sagt Christoph Baumgärtner, Amtsleiter der städtischen Seniorenheime. Sie sind für die pflegefachliche Leitung des Quarantänebetriebes zuständig, betrieben wird die Einrichtung vom Roten Kreuz. "Wir freuen uns, dass wir mit dieser Zwischennutzung des Traktes Lasserstraße in der Stadt Salzburg mithelfen und einen Beitrag leisten können", sagt Werner Fischl, der Geschäftsführer der Privatklinik Wehrle Diakonissen.

"Das Gebäude ist sowohl mit der nötigen Infrastruktur als auch dem Personal ausgestattet, um jene Covid-19-positiven Bewohner von Seniorenwohnhäusern zu versorgen, die aufgrund des milden Krankheitsverlaufes nicht ins Spital müssen", erklärt Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). Die Rekrutierung des Personals - es handelt sich um 15 Pflegekräfte - sei ein Kraftakt gewesen, weil gerade jetzt jede Einrichtung ihr Personal selbst benötige. Gemeinsam mit den großen Trägern Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Hilfswerk und den SALK sei es aber gelungen - drei bis vier Pflegekräfte wurden über Leasingfirmen gefunden. "Wir sehen, dass in Salzburg alle an einem Strang ziehen", ergänzt Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne).

Mit Stand vom Sonntag gab es 156 Corona-positive Bewohner in 24 betroffenen Salzburger Seniorenheimen. In den Spitälern seien zuletzt nur etwa drei bis vier nicht spitalspflichtige mit Corona infizierte Bewohner von Seniorenheimen gelegen, sagt Stöckl. "In den letzten Wochen haben wir streng auf die Kapazitäten in den Krankenhäusern geachtet und etwa am Standort Mittersill eine Ebene für solche Fälle frei gemacht", betont der Gesundheitsreferent.