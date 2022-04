Erste Maturantinnen an früherer Salzburger Bubenschule

Vor acht Jahren nahm das Gymnasium der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg zum ersten Mal Mädchen auf. Was sich seither geändert hat.

Viele Matura-klassen sind im Privatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering auf Fotos verewigt. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Schule werden nach der Zentralmatura, die am 3. Mai mit der schriftlichen Prüfung in Mathematik beginnt, auch Schülerinnen von den Fotos lächeln. Am Freitag hatten die 27 Maturantinnen und 68 Maturanten ihren letzten Schultag.

"Für uns ist es etwas ganz Besonderes, dass wir die ersten Frauen sind, die diese Schule abschließen", sagt Lena Zauner aus der 8a. Ihre Klassenkolleginnen ...