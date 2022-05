Erste Salzburger Bienenpädagogen ausgebildet: In diesem Unterricht summt es unaufhörlich

Roman Metschina ist einer der ersten Bienenpädagogen in Salzburg. Die Faszination für Insekten begleitet den IT-Experten seit Langem.

Roman Metschina, gebürtiger Kärntner und seit Jahren in Salzburg zu Hause, strahlt, wenn er aus seiner Kindheit erzählt. Davon, wie er in Dosen Insekten aller Art gesammelt hat, von der Spinne bis zur Ameise. Die meisten seien leider tot gewesen, meint er heute entschuldigend. Bei seiner Mutter habe sich die Begeisterung darüber, dass ihr Sohn mit allerhand Getier in seinem Kinderzimmer zusammenlebte - egal ob tot oder lebendig -, in Grenzen gehalten.

Auch 30 Jahre später ist die ...