Erste Stunden sind für Verlauf entscheidend

Eine überregionale Bezirksübung hat am Schlenken stattgefunden. Es ging dabei auch um die Kommunikation aller Einsatzorganisationen.

"Mehrere Personen im steilen und schwer zugänglichen Gelände zu finden, zu bergen und dazu die Rettung von einer eingeklemmten Personen in einem Höhlensystem" - das war das Ziel einer überregionalen Bezirksübung am Schlenken. "Die größte Herausforderung dabei war, das Zusammenspiel und die Kommunikation der beteiligten Einsatzorganisationen reibungslos zu koordinieren. Denn die ersten Stunden eines kombinierten Großeinsatzes sind für den weiteren Verlauf entscheidend", betonen der Bezirksleiter der Bergrettung im Tennengau, Werner Quehenberger, und sein Stellvertreter, Wolfgang Gadermayer. Beide sind auch bei der Salzburger Höhlenrettung.

Mit diesem Szenario hat sich die Tennengauer Bergrettung eine große Aufgabe im Rahmen der diesjährigen Bezirksübung gesetzt. Unrealistisch ist das Szenario aber nicht. Wenngleich das Höhlensystem im Schlenken-Gebiet ein vergleichsweise kleines ist, erinnern Bergeeinsätze der jüngeren Vergangenheit am Untersberg und im Tennengebirge daran, welch großer Ressourceneinsatz nötig ist, um derartige Bergeeinsätze erfolgreich durchzuführen.

Beim Training des möglichst reibungslosen Ineinandergreifens der jeweiligen Kompetenzen galt es auch, die Sicherheit aller beteiligten Einsatzkräfte ständig zu gewährleisten. "Zuerst mussten wir uns einen Überblick über die Lage verschaffen und das Gelände für die nachfolgenden Einsatzkräfte sichern. Wie im Ernstfall galt es, alle alpinen Gefahren zu berücksichtigen und zu minimieren. In unserem Fall waren es unter anderem das Risiko von Steinschlag sowie die Absturzgefahr", so Bezirksleiter Quehenberger.

Nachdem am Samstagfrüh Bezirksalarm ausgelöst worden war, trafen die Mannschaften der Ortsstellen Hallein, Golling, Abtenau und Annaberg in Gaißau ein und wurden von den Hubschrauberteams aufgenommen und in mehreren Rotationen in die Nähe des Einsatzortes geflogen. Die Feuerwehren Oberalm und Gaißau waren für den Transport der Bergeausrüstung und für den zusätzlichen Mannschaftstransport zuständig. Außerdem stellte die Feuerwehr das Einsatzleitfahrzeug zur Verfügung, das die mobile Leitstelle während der Einsatzabwicklung darstellte.

"Die Bergung der in der Schlenken-Nordflanke verunfallten Personen wurde von der Bergrettung übernommen, in der Höhle assistierten wir. Dieser Bereich liegt klar in der Kompetenz der Höhlenrettung", sagt Quehenberger. Das Zusammenspiel der Blaulichtorganisationen verlief sehr professionell. "Aber trotz des reibungslosen Ablaufes konnten wir vieles lernen und für die Zukunft mitnehmen. Besonders die Kommunikation war eine Herausforderung", sagt Quehenberger.

An der Bezirksübung nahmen 109 Personen teil; neben Bergrettung (74 aus den Ortsstellen Hallein, Golling, Abtenau und Annaberg) und Höhlenrettung waren dies Hubschrauberteams des Bundesheeres und des Innenministeriums, die alpine Einsatzgruppe der Polizei, der Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft Hallein und technische Abordnungen der Feuerwehren Oberalm und Gaißau.