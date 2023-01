Erste Urteile in Salzburger Prozess gegen Jugendbande wegen serienweisen Raubes

Sieben Burschen wegen insgesamt zwölf Überfällen vor Gericht - Mitläufer verurteilt.

Am Landesgericht Salzburg wird, wie berichtet, derzeit sieben erst 14- bis 17-jährigen Burschen der Prozess gemacht, weil sie in der Stadt Salzburg in unterschiedlicher Tatbeteiligung insgesamt zwölf Raubüberfälle und eine Vielzahl weiterer Straftaten (Körperverletzungen, Nötigungen) verübt haben sollen. Opfer waren meist andere Jugendliche - sie wurden geschlagen, teils getreten und unter teils massiven Drohungen um Bargeld erleichtert. Mehrere Mitläufer - sie waren laut Anklage jeweils "nur" bei einem Raub dabei - wurden am Donnerstag abgeurteilt: Ein unbescholtener, geständiger Österreicher (16) kam mit einem Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe davon (rechtskräftig); ein Afghane (14), nicht geständig, erhielt vier Monate bedingte Haft (nicht rechtskräftig). Der Prozess gegen die übrigen Burschen wird am 19. Jänner fortgesetzt.