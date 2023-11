Erster Adventmarkt im Pongau eröffnet am 16. November

Mit der Eröffnung des Licht-Advents in St. Johann startet die diesjährige Adventmarkt-Saison am Donnerstag ungewöhnlich früh. Auch andernorts laufen im Bezirk die letzten Vorbereitungen für die "stillste Zeit im Jahr". Mancherorts tut man sich heuer schwerer Ausschank-Personal zu finden.

Ob Großarl zur Bergadvent-Eröffnung am 1. Dezember schon so winterlich sein wird, steht noch in den Sternen.

Klaus Horvat-Unterdorfer bei den Aufbauarbeiten für den Licht-Advent, der am 16. November in St. Johann startet.

"Weil der Heilige Abend auf einen Sonntag fällt, hat sich der frühe Start so ergeben", sagt Licht-Advent-Veranstalter Klaus Horvat-Unterdorfer von der JOregional Werbegemeinschaft. Bis der St. Johanner Stadtpark Mitte November in weihnachtlichem Glanz erstrahlt, ist einiges an Vorarbeit zu leisten. "An der Musik-Playlist feile ich zum Beispiel schon im August, wenn ich mit Badehose in meiner Hängematte liege", berichtet Horvat-Unterdorfer schmunzelnd. Die modernen Holzhütten, in denen die Standler ihre Waren sowie Speisen und Getränke verkaufen, müssen ebenfalls auf Vordermann gebracht werden. So sei heuer neben der obligatorischen Reinigung etwa auch die Sanierung der Dächer angefallen.

Absagen aus der Gastronomie

Wenn an diesem Wochenende in der Bezirkshauptstadt dann wieder Kunsthandwerk, Glühwein und Bosna über den Tresen gehen, wird die Gastronomie am Licht-Advent schwächer vertreten sein als ursprünglich vorgesehen. "Von acht geplanten Hüttenbetreibern aus der Gastro mussten mir vier kurzfristig wieder absagen", bedauert Horvat-Unterdorfer. Grund sei die schwierige Suche nach Personal. "Die Leute, die ohnehin Vollzeit in den Betrieben arbeiten, kann man nicht auch noch auf den Licht-Advent stellen. Und zusätzliches Personal für die Wochenenden findet man kaum." Mit den übrigen vier Essensständen, die Speisen von Bosna über Waffeln bis hin zu Weihnachtspizza anbieten, sei man dennoch gut aufgestellt, betont der Veranstalter.

Großarl setzt auf Gastwirtevereinigung

In Großarl, wo der Adventmarkt am 1. Dezember startet, hat man mit dem Personal indessen keine Probleme. "Die Bewirtung übernimmt bei uns die Gastwirtevereinigung, in der 40 Hotels zusammen arbeiten", erklärt Tourismusverband-Chef Thomas Wirnsperger. Ausschank-Stände, die nur von einzelnen Betrieben geführt werden, gibt es nicht. "Wir haben damit einen großen Pool an Stammpersonal und Aushilfen." Diese Zusammenarbeit zwischen den Touristikern habe sich auch bei anderen Großveranstaltungen wie der Lady-Skiwoche oder am Ruperti-Kirtag, auf dem die Großarler seit 2022 das Festzelt bewirten, bewährt.

Altenamarkt und Hofgastein sind bereit

Auf Altbewährtes setzt man auch in Altenmarkt. "Drei Viertel unserer Standler stehen seit März fest", berichtet Sarah Sieberer, die im örtlichen Tourismusverband für den Adventmarkt zuständig ist. "Ich weiß aber von meinen Vorgängerinnen, dass es früher noch einfacher war, Standbetreiber zu finden", räumt sie ein. In der Bewirtung setze man seit Jahren auf eine Kombination aus Vereinen und Betrieben. "Da hat es auch heuer keine Probleme gegeben", so Sieberer. Dem Start am 25. November stehe damit nichts mehr entgegen.

Am Adventmarkt in Bad Hofgastein setzt man in der Bewirtung ebenfalls vorwiegend auf Vereine. "Die sind freilich auch froh über die Einnahmequelle", weiß Organisatorin Marlene Gruber vom Kur- und Tourismusverband. Bei den drei Gastronomiebetrieben, die auch als Standler am Markt stehen, habe es personell keine Probleme gegeben. "Wir hätten heuer sogar noch mehr Nachfrage nach Standplätzen als wie anbieten können", sagt Gruber. In einer Sache ist man sich jedenfalls auf allen Märkten einig: Der Advent kann kommen.

Das kostet der Glühwein heuer

Am Licht-Advent in St. Johann zahlt man ohne Pfand 4,50 Euro für einen Viertelliter Glühwein.



In Altenmarkt kostet das 0,25 Liter Haferl ebenfalls 4,50 Euro exklusive Pfand.



Auch in Bad Hofgastein zahlt man am Adventmarkt 4,50 Euro für einen Viertelliter Glühwein.



In Großarlzahlt man 5,90 Euro für 0,25 Liter. Das Haferl ist inklusive, die zweite Füllung kostet 4,90 Euro