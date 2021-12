Erster bestätigter Omikron-Fall in Salzburg

Der Reiserückkehrer aus Nordamerika war am Donnerstag positiv getestet worden.

In der Stadt Salzburg gibt es jetzt den ersten bestätigten Omikron-Fall. Ein Reiserückkehrer aus Nordamerika wurde am vergangenen Donnerstag, den 9. Dezember, postiv getestet. Am Sonntag kam auf Grund der Sequenzierung die Bestätigung, dass es sich um die neue Mutante handelt. Die betroffene Person war die letzten Tage bereits in Quarantäne, teilte die Stadt Salzburg in einer Aussendung mit. Das erweiterte Kontaktpersonen-Management sei abgeschlossen und die direkten Kontaktpersonen seien abgesondert.

Fälle mit Verdacht auf Omikron haben für die städtischen Behörden absolute Priorität, wurde betont.