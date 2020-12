Erster Corona-Massentest in Annaberg gestartet

Seit acht Uhr laufen die Schnelltests für die Bevölkerung in Annaberg-Lungötz.

Bei rund fünf Grad unter null laufen die Schneekanonen bei der Talstation der Kopfbergbahn in Annaberg auf Hochtouren. Der Ort, der zum Skigebiet Dachstein-West gehört, bereitet sich auf die Wintersaison vor. Auch wenn noch offen ist, wann die Lifte aufsperren dürfen. Die bundesweiten Coronavirus-Massentests sollen eine Perspektive bieten. Er sehe eine darin eine Möglichkeit, "um eine sichere Skisaison bieten zu können", sagt Bürgermeister Martin Promok (SPÖ). In der Lammertaler Gemeinde hat Dienstagvormittag ein erster Testlauf begonnen. Weil es hier in den vergangenen Wochen verhältnismäßig viele Neuinfektionen gegeben hat, probt das Land hier das Prozedere für die geplanten Massentests von Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember.

Promok steht um kurz vor acht Uhr sichtlich angespannt im Zeughaus der Feuerwehr. Er hat sich wie das übrige Testpersonal kurz vor Beginn abstreichen lassen und wartet auf sein Ergebnis. Der Schnelltest verläuft wie bei allen anderen negativ. Ihm steht ein langer Tag bevor. "Ich bin seit halb sechs Uhr in der Früh der Erste gewesen und bin der Letzte, der geht", sagt Promok. Am Dienstag sind knapp zwei Drittel der 2230 Gemeindebürger zum Test aufgerufen. Am Mittwoch der Rest im Ortsteil Lungötz.

Zu Testbeginn bildet sich eine erste Schlange. "Super, danke dass' so fleißig kommt's", ruft der Ortschef den Leuten zu, die zum freiwilligen Schnelltest gekommen sind. Ein voller Erfolg wäre, wenn sich mehr als die Hälfte der Einwohner testen ließe, hatte Promok im Vorfeld gesagt. Wie viele tatsächlich dem Aufruf folgen, könne er "echt schwer sagen".