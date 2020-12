Erster Corona-Massentest in Annaberg gestartet - "Ich will einen Beitrag leisten"

Seit acht Uhr laufen die Schnelltests für die Bevölkerung in Annaberg-Lungötz. Jene, die sich testen lassen, sehen die Aktion drei Wochen vor Weihnachten positiv. Für den Bürgermeister sind flächendeckende Tests auch ein Beitrag, "um eine sichere Skisaison bieten zu können".

Bei rund fünf Grad unter null laufen die Schneekanonen bei der Talstation der Kopfbergbahn in Annaberg auf Hochtouren. Der Ort, der zum Skigebiet Dachstein-West gehört, bereitet sich auf die Wintersaison vor. Auch wenn noch offen ist, wann die Lifte aufsperren dürfen. Die bundesweiten Coronavirus-Massentests sollen eine Perspektive bieten. Er sehe in den flächendeckenden Tests auch einen Beitrag, "um eine sichere Skisaison bieten zu können", sagt Bürgermeister Martin Promok (SPÖ). In der Lammertaler Gemeinde hat Dienstagvormittag ein erster Testlauf begonnen. Weil ...