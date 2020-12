Erster Corona-Massentest startet heute in Annaberg

Die Massendurchtestung der österreichischen Bevölkerung auf das Coronavirus beginnt am Dienstag in der kleinen Salzburger Gemeinde Annaberg-Lungötz (Tennengau). Um 7.00 Uhr werden zunächst die Screening-Teams selbst einem Test unterzogen, von 8.00 bis 18.00 Uhr können dann die Bewohner der 2.300-Einwohner-Gemeinde zum Schnelltest kommen. Der Massentest findet am Dienstag im Feuerwehrhaus Annaberg statt, am Mittwoch in jenem von Lungötz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Es geht los mit den Massentests