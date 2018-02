Erster Härtetest für die Eisfreileitung in Seekirchen

Ein System zum Schutz des neuen Wallersee-Steges ist derzeit gefragt. Die Kälte bleibt aber nicht lang. Am Wochenende kommt der Frühling.

Die Familie mit Kleinkind und jungem Husky hält es nur kurz am Steg des Seekirchner Strandbades aus. "Ein paar Minuten ging es, aber dann war es einfach zu kalt", sagt der Vater. Minus acht Grad zeigt das Thermometer am Wallersee an. Der Ostwind mit bis zu 40 km/h sorgt dafür, dass sich die Temperatur wie minus 16 Grad anfühlt.

Die Eisschicht am Steg lässt den Flachgau am Sonntag sibirisch erscheinen. Mehrere Zentimeter dick ist die Schicht auf der Zubringerleitung für das neue Eisfreisystem des Seekirchner Stegs. Das bedeute nicht, dass die Leitung derzeit nicht funktioniere, sagt der Seekirchner Vizebürgermeister Walter Gigerl (LeSe). "Die Zubringerleitung liegt über der Wasseroberfläche. Wenn die eine Eisschicht hat, spielt das keine Rolle. Die entscheidende Leitung liegt unter Wasser. Von dort strömt Luft an die Oberfläche. Diese Luftbläschen sorgen dafür, dass der See hier nicht zufriert."

Die Wirkungsweise der Eisfreileitung sehe man derzeit am gesamten Wallersee, sagt Gigerl. "Die Wasseroberfläche wird derzeit überall vom Wind aufgewirbelt. Dadurch kann sich trotz der großen Kälte nirgends Eis bilden." Das System am Steg soll verhindern, dass der Druck einer Eisschicht auf der Seeoberfläche die Konstruktion beschädigt.

Ein erster Härtetest steht der Leitung wohl am Dienstag und Mittwoch bevor. Dann sei es mit dem Wind vorbei und auf Salzburgs Seen könne sich eine Eisschicht bilden, sagt Meteorologin Claudia Riedl. "So dick wie im Vorjahr wird das Eis aber nirgends werden. Heuer dauert die Kältewelle ja nur ein paar Tage. Zudem wird es am Montag und Dienstag bewölkt sein, sodass es nicht so eine große Abstrahlung der Temperatur gibt. Aber am Leopoldskroner Weiher könnte sich das Eislaufen noch ausgehen."

Am Mittwoch werde es mit Frühtemperaturen von bis zu minus 22 Grad am kältesten sein, sagt Riedl. "Die kältesten Orte werden wie immer Mariapfarr, Radstadt und Krimml sein." Ab Donnerstagnachmittag werde es voraussichtlich wieder zarte Plusgrade geben, sagt die Meteorologin. "Und das nächste Wochenende wird dann sogar wieder überdurchschnittlich warm und frühlingshaft."

