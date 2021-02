Erster Hundeführer in der Stadt Salzburg hat Test der Bergrettung bestanden

Mit Robert Wörndl hat die Bergrettung nun einen ersten Hundeführer in der Ortsstelle Stadt. Er und Sammy haben soeben den letzten Test bestanden.

Sie sind derzeit sehr gefordert: Die Lawinenhunde der Bergrettung. Denn nahezu täglich wird in einer Region des Bundeslandes ein Lawinenabgang gemeldet. Robert Wörndl ist der seit Jahren erste Hundeführer in der Ortsstelle Stadt. Der 51-Jährige arbeitet als Buschauffeur beim Stadtbus. Vor ein paar Jahren wechselte er in die Werkstatt: "Wenn ich zu einem Einsatz der Bergrettung muss, werde ich abgelöst - sogar, als ich noch hinter dem Lenkrad gesessen bin. Mein Arbeitgeber hat da viel Verständnis", erzählt der Mann, der ...