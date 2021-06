Erster Maturaball seit 2019 - doch in Zell am See darf keiner tanzen

Im Gegensatz zu den meisten Maturanten veranstalten jene des BORG Mittersill auch heuer einen Ball. Wegen Corona ist es ein etwas anderer Ball.

Die Vorbereitungen seien schon mühsam gewesen, sagt die Maturantin Julia Hofer vom BORG Mittersill. "Aber wir wollten nach der Schulzeit auf alle Fälle einen schönen Abschluss. Wir waren uns von Anfang an relativ sicher, dass wir einen Ball machen werden. Dass es kein normaler Ball wird, war uns bewusst."

Nun ist es so weit. Diese Woche haben einige der 42 Maturanten noch ihre Kompensationsprüfungen. Am Samstag findet im Ferry Porsche Congress Center (FPCC) in Zell am See der ...