Erster Nachtzug brachte Winterurlauber aus Schweden nach Salzburg

Eine nachhaltige Premiere: Am Samstag, Punkt 10.27 Uhr, fuhr der erste Nachtzug aus Skandinavien im Bahnhof Zell am See ein. Er brachte mehr als 300 Skiurlauber ins Salzburger Land.

Das schwedische Bahnunternehmen Snälltaget fährt ab sofort und vorerst bis 18. März ein Mal pro Woche ab Malmö nach Salzburg und retour. Das Angebot richte sich hauptsächlich an Skiurlauber und sei langfristig auch für die nächsten Winterhalbjahre geplant, heißt es in einer Aussendung der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft (SLTG).

Von Schweden über Dänemark direkt in die Salzburger Skigebiete: Ausgehend von der schwedischen Großstadt Malmö, hält der Zug auf seinem Weg in die Alpen auch an den dänischen Bahnhöfen Hoje Taastrup, Odense und Kolding. In Salzburg steuert der Zug neben Zell am See auch Schwarzach-St. Veit, Bischofshofen und schließlich die Endstation in der Stadt Salzburg an. Organisierte Shuttles bringen die Urlauberinnen und Urlauber von den Bahnhöfen direkt zu ihren Hotels in den Salzburger Skigebieten.

Yvonne Rosenstatter, Bereichsleiterin Marktmanagement bei der SLTG: "Für unsere Gäste aus den wichtigen skandinavischen Märkten bietet Snälltaget eine umweltfreundliche und angenehme Alternative. Wir freuen uns wirklich sehr über diese neue Verbindung, die einen weiteren Meilenstein setzt in unserem Bemühen um nachhaltige Anreiseangebote in den Winterurlaub."

Neues Angebot wird sehr gut angenommen

Bei einer Gesamtkapazität von 600 Passagieren wurden für die Snälltaget-Erstfahrt von Freitag auf Samstag rund 500 Tickets verkauft, heißt es in einer Aussendung der SLTG. Mehr als 300 der Gäste an Bord würden demnach ihren Winterurlaub im SalzburgerLand verbringen (der Zug hält auch im benachbarten Tirol).

"Wir verzeichnen ein riesiges Interesse an unserem neuen Nachtzug-Angebot ins SalzburgerLand", sagt Marco Andersson, Marketingleiter von Snälltaget. "Unsere Gäste - darunter auch viele Familien - können abends im Speisewagen gut essen, gemeinsam spielen, Spaß haben und in ihrem Abteil entspannen. Am Morgen wachen sie in einer wunderschönen und schneebedeckten alpinen Landschaft auf und sind bereit, nach der Ankunft direkt die ersten Schwünge auf der Piste zu ziehen."

Bedeutender skandinavischer Markt

Gäste aus Schweden und Dänemark haben vor allem in der Wintersaison einen beträchtlichen Anteil an der Nächtigungsstatistik. Im letzten "normalen", nicht von der Corona-Krise betroffenen Winter 2018/19 war Dänemark mit rund 560.000 Nächtigungen der fünftgrößte Herkunftsmarkt (hinter Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Tschechien). Die Schweden rangierten mit rund 225.000 Nächtigungen ebenfalls unter den Top-10.

"Nach dem vergangenen Winter, der von umfangreichen Reisebeschränkungen und Lockdowns geprägt war, merken wir heuer gerade bei unseren ausländischen Gästen eine unglaubliche Sehnsucht nach Skiurlaub in den Salzburger Bergen", sagt SLTG-Marktleiterin Rosenstatter. "Wir sind zuversichtlich, dass sich die nächsten Wochen gut entwickeln und wir viele Gäste aus den europäischen Nahmärkten begrüßen können."