Erster Schultag in Salzburg: Bisher 17 positive Fälle bei Schülern und Schülerinnen

Der erste Schultag hat überall in Salzburg mit Antigentests begonnen. Montagnachmittag lagen die Zahlen schon auf dem Tisch.

Rund 39.400 Tests wurden landesweit in den Schulen gemacht. Von 362 Schulen haben 213 bereits die Ergebnisse gemeldet. Das Ergebnis (Stand 13 Uhr): 17 positive Fälle.

Für Bildungslandesrätin Daniela Gutschi sind die aktuellen Rückmeldungen der Schulen über Covid-Verdachtsfälle ein Zeichen, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch in den Ferien sehr verantwortungsvoll verhalten haben. "Mit dem heutigen Tag und den guten Sicherheitsvorkehrungen an unseren Schulen haben wir einen wichtigen Schritt Richtung ,normaler' Schulbeginn gemacht. Unser großes Ziel für das gesamte Schuljahr ist ein durchgehender Präsenzunterricht", sagte Gutschi.