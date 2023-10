Erstes Bewohnerservice in Hallein: Café Plauscherl wird Stadtteil-Treffpunkt

Dort hat die Stadtgemeinde ein Bewohnerservice nach Salzburger Vorbild eingerichtet - ein lang benötigter Raum der Begegnung im Stadtteil.

In der Stadt Salzburg gibt es bereits sieben Bewohnerservicestellen, in Hallein öffnet diesen Freitag, 20. Oktober (ab 15 Uhr), die erste ihre Pforten.

Beraten, begegnen, beteiligen, so lautet das Motto im neuen "Treffpunkt Burgfried-Süd" und genauso will Bgm. Alexander Stangassinger auch das Angebot verstanden wissen - einerseits als zusätzliche Servicestelle des Rathauses, andererseits als Treffpunkt für die gut 3500 Einwohner des Stadtteils: "Es war mir immer schon ein Anliegen, den Leuten hier eine gewisse Infrastruktur zu bieten, weil es ja sonst außer dem Kindergarten nichts gibt."

Private Initiativen hatten mehrfach erfolglos versucht, etwas Ähnliches im ehemaligen Café Plauscherl in der Raxlanerhofstraße zu installieren (das die Stadtgemeinde bereits seit Juni 2019 mietet). "Mit dem Diakoniewerk übernehmen nun Profis diese Arbeit", freut sich Stangassinger. Das Diakoniewerk betreut auch in der Stadt Salzburg fünf der sieben Bewohnerservicestellen. "Wir haben viel Erfahrung in dieser Arbeit und hätten auch viele Ideen, aber wir wollen dem Stadtteil nichts einfach drüberstülpen, wir werden gemeinsam mit der Bevölkerung schauen, was gebraucht wird, und das wird gemeinsam entwickelt", betont Antje Kinder-Koch vom Diakoniewerk. Dementsprechend will man auch aktiv mit Stiegenhausgesprächen und Stehcafés auf die Bevölkerung zugehen.

Anlaufstelle, aber auch Stadtteil-Treffpunkt

Einerseits soll das Team vor Ort Hilfestellung geben können, z. B. bei Anträgen und Formularen der Stadtgemeinde, Hand in Hand mit den anderen Institutionen wie den Streetworkern gleich nebenan, dem Interkulturellen Zentrum, dem Sozialamt oder der Stadtbücherei. Andererseits sollen die Räumlichkeiten auch für Workshops, Feste und Veranstaltungen dienen. "Von Yoga-Workshops über Handarbeiten bis zur Kleidertauschbörse ist vieles möglich. Hier müssen wir einfach mit Partnern ausprobieren, was bei den Leuten ankommt." Ein erstes großes Kennenlernen nach dem Willkommensfest am 20. Oktober wird das Stadtteilfrühstück am 13. November (9.30 bis 11 Uhr), bei dem auch ein Gesundheitscheck angeboten wird.

Der Vertrag läuft vorerst auf fünf Jahre, 125.000 Euro nimmt die Stadtgemeinde jährlich für das Projekt in die Hand. "Es braucht Zeit, um sich zu vernetzen und Vertrauen zur Bevölkerung aufzubauen", betont Bgm. Stangassinger. "Aber ich bin mir sicher, dass das eine Erfolgsgeschichte werden wird, der Bedarf nach einem Raum der Begegnung ist in Burgfried-Süd einfach da."