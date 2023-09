Erstes Derby seit 28 Jahren: Abersee und Strobl feiern Fußballfest - auch ohne Bayern-Star Konrad Laimer

In Abersee wird eine jahrzehntelange Durststrecke enden. Das facettenreiche Duell weckt wohl auch bei Bayern München Interesse.

Als Abersee und Strobl das letzte Mal in der Meisterschaft aufeinandertrafen, waren viele der heutigen Kicker noch nicht geboren. 1995 verabschiedete sich Strobl nach einem klaren Derbysieg in eine höhere Liga und kehrte erst im Sommer wieder zurück. Am Samstag, 15.30 Uhr, kommt es in Abersee zum lang ersehnten Wiedersehen in der 2. Landesliga.

"Es ist wunderbar, dass wir uns wieder sportlich messen können. Das ist emotional sicher eines der lässigsten Spiele, weil Derbys mit Teams aus derselben Gemeinde selten sind", sagt Abersee-Sportchef Markus Laimer, der bei gutem Wetter 600 Zuschauer erwartet. Sein Team tankte mit einem 3:1 in Grödig Selbstvertrauen. Gegen Strobl soll die "gesunde Rivalität" nur auf dem Spielfeld ausgelebt werden. "Wir werden nachher freundschaftlich zusammensitzen."

Die Vorfreude ist auch bei den Gästen groß. "Wir freuen uns auf das Duell auf der schönen Anlage. Für Abersee ist das Derby aber wohl wichtiger als für uns", sagt Strobls Sektionsleiter Johannes Eisl, dessen Team zuletzt 2:2 gegen Grünau 1b spielte. Dem Tabellenzehnten fehlen zwei Punkte auf den fünftplatzierten Lokalrivalen. "Unser Anspruch ist, in Abersee zu punkten."

Kurios: Wie vor 28 Jahren wird Strobl von Drazen Svalina betreut. Verbindungen zwischen den Vereinen gibt es zur Genüge: Abersees heutiger Tormanntrainer Gerald Schrei stand im letzten Derby im Strobler Tor. Strobls Leonhard Lindenthaler könnte auf dem Spielfeld am Samstag seinem Neffen, Abersees Stefan Kienberger, begegnen. Für manche Kicker wie Abersee-Goalie Christoph Laimer ist es das Duell mit dem Ex-Verein. Übrigens: Dessen großer Bruder Konrad Laimer würde wohl gern vor Ort die Daumen drücken. Doch der Nationalspieler "muss" zeitgleich mit Bayern München gegen Bochum spielen. Kein Vergleich, aber auch nicht schlecht.