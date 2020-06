Die Philharmonie Salzburg gibt am Mittwoch am Flughafen als erstes Orchester ein Autokonzert.

Seit 28. Mai flimmert auf dem Vor-Rollfeld am Salzburger Flughafen jeden Abend nach Sonnenuntergang ein Film über die Leinwand. Ab 1. Juli tritt das Autokino mit Blick auf den Untersberg in eine neue Phase. "Am Dienstag errichten wir neben der ...