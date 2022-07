Ersthelfer für das Glocknergebiet: Benjamin Huber aus Fusch ab sofort als Rotkreuz-First Responder im Einsatz

Seit 2014 gibt es beim Roten Kreuz das sogenannte First-Responder-System: Ehrenamtliche, top ausgebildete Rettungssanitäter oder -sanitäterinnen werden bei Einsätzen in der Nähe ihres Wohnorts zusätzlich zum Rettungsdienst alarmiert. Durch ihre geografische Nähe sind sie bei Notfällen rasch am Einsatzort und übernehmen lebensrettende Sofortmaßnahmen. 57 "Ersthelfer von nebenan" sind salzburgweit ehrenamtlich aktiv - ab sofort ist auch Benjamin Huber (21) aus Fusch ein First Responder.

SN/rotes kreuz/nikolaus faistauer Der Pinzgauer Bezirksrettungschef Anton Voithofer und der neue, 21-jährige First Responder Benjamin „Ben“ Huber.