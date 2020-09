Erstkommunion findet in reduzierter Form statt

Die Vorfreude ist allen Auflagen zum Trotz ungebrochen. Ein Mädchen aus dem Lungau erhielt das Sakrament sogar während der Sommerferien.

Die diesjährige Erstkommunion wird den rund 4700 Kindern und ihren Familien für immer in Erinnerung bleiben: Zunächst wurde die Feier vom Frühjahr in den Herbst verschoben - nun findet sie unter strengen Corona-Auflagen statt. Die Anzahl der Besucher pro Kind ist je nach Platz der Pfarrkirche beschränkt, es gibt Platzkarten und genaue Sitzpläne, die musikalische Begleitung der Feier kann nur in reduzierter Form stattfinden und auf die Agape danach müssen die Feiernden verzichten. Immerhin: Eltern und Geschwisterkinder müssen während des ...