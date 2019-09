Erstkommunionskinder sammelten für eine ganz besondere Insel

Die Kinder aus dem Innviertel riefen einen Spendenaktion ins Leben. Das Geld kommt krebskranken Kindern zugute.

Für ihre Erstkommunion-Vorbereitung hat sich eine Gruppe von Schülern aus der oberösterreichischen Gemeinde Tarsdorf eine besondere Aktion einfallen lassen. Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" haben sie gemeinsam mit ihren Familien um Beiträge für den guten Zweck gebeten. "Wir wollten für die Sonneninsel spenden, weil uns das Konzept sehr gut gefällt. Jeder könnte von einem Krankheitsfall in der Familie betroffen sein und wäre dann froh, auf so ein tolles Angebot zurückgreifen zu können", erzählt Mama Julia Novi. Außerdem sei die Sonneninsel "ein Lichtblick für Kinder und ihre Familien in schweren Zeiten".

Die Kinder haben in eigens dafür gebastelten Spendenwürfeln für die Sonneninsel gesammelt. Hinzu kam noch das Opfergeld des Erstkommunion-Gottesdienstes in der Tarsdorfer Pfarrkirche. Insgesamt kamen 706,84 Euro zusammen, die nun an den Geschäftsführer der Sonneninsel, Thomas Janik, überreicht wurden. Die Kinder freuten sich besonders darüber, dass sie ihre Spende persönlich zur Sonneninsel bringen konnten.



