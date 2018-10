Erstmals Frau an Spitze der Seilbahner

Veronika Scheffer folgt Ferdinand Eder.

Am Montag wurde die Geschäftsführerin der Zauchensee-Liftgesellschaft als Nachfolgerin von Ferdinand Eder, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen, vorgestellt. Seit über acht Jahren ist sie seine Stellvertreterin und war die erste Frau in der Spitze von Ski amadé.

Redaktion:

Redaktion:

Redaktion: Herzlichen Glückwunsch - was bedeutet diese Funktion für Sie persönlich?

Veronika Scheffer: Ich habe in der Vergangenheit bereits sehr gerne mit Ferdinand Eder zusammengearbeitet und schätze sein Engagement für die Salzburger Seilbahnwirtschaft. Er war einer der Gründer des wichtigen Lehrberufs "Seilbahntechniker", ein Verfechter der Doppellehre und Förderer der Kleinstskigebiete. Er hat den Facharbeitermangel sehr früh erkannt und versucht, so gegenzusteuern. Seine Arbeit fortzuführen, ist mir eine Ehre.

Was sind die größten Herausforderungen für die Branche und Ihre Ziele?

Wesentlich und wichtig ist die gute Zusammenarbeit mit Behörden und Gesetzgebern. Denn die Auflagen und die Komplexität der Verfahren - wie etwa Umweltverträglichkeitsprüfungen - werden immer mehr und die Verfahren schwieriger und länger. Aber auch der Wettbewerb und das Bestehen am globalen Markt sind zentrale Punkte. Die Auswirkungen und Folgen der Klimaveränderungen ebenso. Wichtig ist, dass Skifahren auch leistbar bleibt.

Stichwort Klimaveränderungen und Umwelt: Ist bei den Beschneiungen nicht längst der Plafond erreicht bzw. ist das künftig auch in niedrigen Höhenlagen noch möglich?

Ich bin hier zuversichtlich. Es sollen keine Neuerschließungen mehr entstehen, sondern nur mehr alte Anlagen gegen neue ausgetauscht werden. Sinnvolle Zusammenschlüsse sollen möglich sein. Wir setzen zusätzlich auf den Sommerbetrieb und werden auch deshalb einen weiterhin achtsamen Umgang mit unserer Landschaft haben.

In Salzburg gibt es nur zwei Frauen als Bergbahnen-Chefinnen. Sie sind als "Teamplayerin" geschätzt. Wird der weibliche Blick in der Seilbahnwirtschaft auch etwas verändern?

Ich glaube, dass ich mich in dieser Männerdomäne schon bewiesen habe und die Branche weiß, was sie mit mir erwartet.