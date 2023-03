Nach jahrelangem Ringen öffnet das Tierheim in Bruck. Der Bedarf in den Gebirgsgauen sei damit aber nicht gedeckt, kritisieren Tierschützer.

Im Dorf St. Anton der Caritas in Bruck wird am Sonntag das erste Tierheim in den Gebirgsgauen eröffnet. Ab 10 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür. Das Heim steht auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei, die die Caritas 2014 schließen musste. Es gibt vier Katzenräume für etwa 36 Katzen, vier Hunderäume und Platz für Kleintiere. Finanziert werden der Bau und der Betrieb vom Land. Die Caritas hat den Grund zur Verfügung gestellt.

Eine Besonderheit des neuen ...