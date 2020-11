Erstmals mehr als 200 Covid-Patienten in Salzburgs Spitälern

Die Zahlen auf der Intensivstation bleiben konstant. Am Sonntag wurden dort 23 Patienten behandelt. Die Behörden meldeten unterdessen zwei weitere Todesfälle in Salzburg.

Die Zahl der Covid-Patienten in Salzburgs Spitälern ist auch am Wochenende gestiegen. Am Sonntag meldeten die Kliniken 203 Patienten, davon werden 23 auf der Intensivstation betreut. Damit sind von Samstag auf Sonntag zehn Patienten hinzugekommen (Stand Samstag war 193). Seit vergangenen Sonntag sind 50 Patienten zusätzlich hinzugekommen (Stand Sonntag, 8. November, 150 Patienten).

Die Behörden haben am Wochenende außerdem zwei weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um einen 86-jährigen Mann aus dem Pongau und eine 94-jährige Frau aus der Stadt Salzburg. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in Salzburg auf 68.

Nach Problemen mit den Daten des epidemiologischen Meldesystems am Samstag funktioniert das System am Sonntag wieder und die Daten wurden aktualisiert bzw. nachgereicht. Am Samstag kamen demnach 507 Neuinfektionen in Salzburg hinzu, am Sonntag waren es 248. Insgesamt sind derzeit 5818 Personen aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

5408 Personen sind als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt.

Quelle: SN