Ein 14-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Salzburg-Maxglan als Ladendieb ertappt worden. Der Bursch hatte Kopfhörer im Wert von 60 Euro mitgehen lassen wollen. Vom Ladendetektiv, der ihn überführte, versuchte sich der Einheimische mit aller Kraft loszureißen. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Quelle: SN