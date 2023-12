Ertragreiche Tochterfirmen des Tauernklinikums aufgelöst

Aus den Gewinnen der Tochtergesellschaften finanzierte die Stadt Zell am See als Eigentümer der Kliniken bisher ihren Anteil an den Abgängen. In Zukunft ist das nicht mehr möglich.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der zukünftige Eigentümer der Tauernkliniken steht noch nicht fest.