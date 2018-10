Erwin Karl holt Rubens, Furini und Co. in die Gegenwart

In der Musik sind Coverversionen alltäglich. Der Kuchler Künstler Erwin Karl hat das Prinzip nun auf die großen Maler des Barock übertragen und zeigt seine Werke am Salzburger Flughafen im Artport.

Letztlich sei doch jede Festspieloper eine Coverversion, meint Erwin Karl: "Da wird auch das Original genommen und in die neue Zeit gebracht, ich verstehe gar nicht, warum das in der darstellenden Kunst so wenig gemacht wird." Der Kuchler Maler hat nämlich genau das mit den großen Meistern des Barock wie Furini, Tiziano oder Rubens getan: "Ich nehme das Originalbild, und male es mit einer Technik, die in die heutige Zeit passt. Eine Kopie ist wieder was anderes, das wäre eine Fälschung, aber eine Coverversion ist einfach das Originalbild, in die heutige Zeit transferiert. Es soll eine Wertschätzung gegenüber dem Originalbild sein", sagt Karl.

"Eine Kopie ist etwas anderes"

Für die großformatigen Bilder hat er Öl- oder Acrylfarben auf traditionellen Malgründen des Barocks wie Leinwand oder Holzplatte verwendet. Vergangene Woche präsentierte er nun seinen 2018 entstandenen Barockzyklus in der "Artport"-Gallerie am Salzburger Flughafen. Noch bis Ende Jänner 2019 sind die 13 Bilder zu sehen, darunter zum Beispiel "Raub der Töchter des Leukippos" von Peter Paul Rubens, oder auch "Mars und Venus, eine Allegorie der Liebe" und "Die badende Venus mit Nymphen" von Sandro Botticelli.

"Man muss Hochachtung vor den Originalen haben"

Für Karl ist es die erste Einzelausstellung. "Es ist natürlich eine Gratwanderung, man muss eine Hochachtung vor den Bildern haben und sie gleichzeitig in die neue Zeit bringen. Deswegen verfälsche ich sie nicht oder verkitsche sie nicht", betont er.

Das kommt auch beim Kunstpublikum gut an, das die großen Klassiker, die im Original natürlich Millionen kosten, sonst nur als Fotografie aufhängen kann: "Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, Barockbilder gefallen nicht jedem. Aber die Kunden fragen schon wieder nach den nächsten Bildern, auch bei der Vernissage, bin ich oft gefragt worden, wann es die nächsten gibt." Auch für ihn selbst ist der Zyklus etwas Besonderes: "Ich liebe diese Bilder, und ich denke mir, super, ich kann mir da meinen eigenen Rubens malen."