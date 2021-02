Erzdiözese muss Lungauer Team bald tauschen

Versetzungswünsche und Altersstruktur führen zu neuen und wohl auch weniger Geistlichen in den Pfarren des Bezirks.

Im Vorwort des Tamsweger Weihnachts-Pfarrbriefes hat Dechant Markus Danner mitgeteilt, dass ihn die Diözesanleitung ab 1. September 2021 mit einer neuen Aufgabe betrauen wird. Nach mehr als 25 Jahren wird der gebürtige Taxhamer (Jahrgang 1963) also den Lungau verlassen. Aus gut informierten Kreisen war zu erfahren, dass die Tennengauer Bezirkshauptstadt Hallein vermutlich sein neues Betätigungsfeld werden wird. Dort geht Dechant Hans Schreilechner, übrigens ein gebürtiger Lintschinger, in Pension. Er leitet seit 1998 Pfarre und Dekanat Hallein und wird in den ...