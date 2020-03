Erzdiözese startet Corona-Sorgen-Telefon - auch das Land Salzburg richtet Hotlines ein

30 Seelsorgerinnen und Seelsorger sind unter der kostenlosen Nummer 0800 500 191 täglich von 7 bis 23 Uhr erreichbar und hören einsamen Menschen zu. Die Beratungseinrichtungen des Landes Salzburg stehen zudem insbesondere Familien, Kindern, Jugendlichen bei Fragen telefonisch zur Verfügung.

"Grüß Gott, hier ist das Seelsorge-Telefon!" - Mit diesen Worten melden sich ab sofort Seelsorgerinnen und Seelsorger aus dem christlichen Salzburg an ihren Handys - römisch-katholische sowie evangelische. Der Gesprächsbedarf ist in Zeiten des Coronavirus stark angestiegen. Was einsame oder besorgte Menschen in der derzeitigen Ausnahmesituation unterstützt? "Sachliche Informationen, etwa über Schutzmaßnahmen - das kann Ängste verkleinern oder sogar lösen", sagt Hermann Signitzer vom Seelsorgeamt der Erzdiözese Salzburg. Er koordiniert das Corona-Sorgen-Telefon.

Zuhören, den Druck nehmen, über verschiedene Quellen der Kraft sprechen: Das können Inhalte eines Anrufs bei der 0800 500 191 sein. Dazu haben die Expertinnen und Experten, die zu Hause an ihren Mobiltelefonen sitzen, Tipps für Einkaufshilfe parat; sie wissen auch, was Caritas und Diakonie anbieten, welche Telefonnummern weiterhelfen können und welche Internetseiten.



Zuhören - und ein starkes Netzwerk anbieten

Zu den Aufgaben des Teams gehört, sich über die neuesten Entwicklungen durch die Nachrichten zu informieren. Die Vorgaben der österreichischen Bundesregierung haben die Frauen und Männer bei ihren Gesprächen stets im Hinterkopf.

Dazu liefern sie Tipps und Informationen für - beinahe - jede Situation. Ein paar Beispiele: Menschen, die um ihre Arbeit fürchten, vernetzen die Telefonseelsorger mit der Betriebsseelsorge der Erzdiözese Salzburg; für werdende Eltern und Familien gibt es die Aktion Leben; wer Gottesdienste vermisst, findet auf www.trotzdemnah.at Angebote aus der Erzdiözese und dem ganzen Land.



Große Anzahl soll Team schützen

"Mit den vielen Frauen und Männern, die sich für diese Aufgabe gemeldet haben, wollen wir sicherstellen, dass nicht alle andauernd telefonieren, sondern auch Erholungsphasen haben", sagt Hermann Signitzer. Nach besonders belastenden Telefonaten gibt es für die Seelsorger die Möglichkeit zu Entlastungsgesprächen, die wiederum ihnen guttun. Sollte das Bedürfnis zum Reden in Salzburg noch höher sein als erwartet, sei man gerüstet, erklärt Signitzer.



Telefonseelsorge leistet weiter wertvolle Arbeit

Indes führen die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 sowie die kids-line (www.kids-line.at) ihren Dienst wie gewohnt weiter. Die Anrufe haben bereits zugenommen, berichtet Leiter Gerhard Darmann. Die rund 150 Expertinnen und Experten telefonieren von zu Hause aus und beraten via E-Mail und Chat. Die Einrichtung des Corona-Sorgen-Telefons begrüßt Darmann: "Wir unterstützen uns gegenseitig, auch wenn das Sorgen-Telefon und die Telefonseelsorge getrennt laufen."

Elternberatung des Landes

Auch das Land Salzburg hat eigene Hotlines eingerichtet. Das kostenlose Angebot der Elternberatung richtet sich zum Beispiel vor allem an werdende Mütter und Väter oder Eltern von Säuglingen und Kindern bis zur Schulpflicht (7. Lebensjahr). Die Elternberatung bietet Informationen, Unterstützung sowie Begleitung bei Belastungen, Ängsten, Unsicherheiten oder bei familiären Konfliktsituationen. Das Expertenteam steht für Informationen und Beratungen per Telefon unter 0662 8042 2888 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr) und E-Mail elternberatung@salzburg.gv.at zur Verfügung.



Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija)

"Gerade für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kann die Situation mit den verminderten sozialen Kontakten, den Bewegungseinschränkungen im Freien und der Ungewissheit belastend sein. Wenn die Beziehungen zu Hause ohnehin angespannt sind, ist es besonders wichtig, Menschen zu haben, die Kinder und Jugendliche stärken. Das Beratungsteam der kija Salzburg kann hier eine Stütze sein", sagt Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt zu den aktuellen Herausforderungen und betont die Bedeutung von psychosozialen Diensten und Angeboten gerade in dieser Zeit.

Das kija-Beratungstelefon ist unter 0662 430 550 (Montag bis Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr sowie am Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr) zu erreichen; für die Beratungsstelle "Innergebirg" gilt die Telefonnummer 0664 6116636; E-mail: kija@salzburg.gv.at. Darüber hinaus arbeitet die kija Salzburg aktuell an einer weiteren Möglichkeit der Chat-Beratung. Aktuelle Infos dazu und generell rund um die Kinderrechte sind unter www.kija-sbg.at oder www.facebook.com/kijasalzburg zu finden.

Quelle: SN