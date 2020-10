Es brauchte Jahrzehnte bis zur Umfahrung Straßwalchen

Schon in den 60er Jahren gab es Planungen. Rund 50 Jahre später wurde die "Westspange" eröffnet.

Am 30. Mai 2014 wurde die Umfahrung Straßwalchen feierlich durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bürgermeister Fritz Kreil eröffnet. Durch die 2,5 Kilometer lange Umfahrung soll es für den Ortskern zu einer Entlastung von 11.300 Fahrzeugen pro Tag, das sind 40 Prozent, kommen, hieß es damals. Die Gesamtkosten für das Straßenstück betrugen rund 50 Millionen Euro. Die Umfahrung beinhaltet zwei Unterflurtrassen mit 270 bzw. 690 Metern Länge sowie drei Querungen von Gleisanlagen. Es wurden drei Brücken sowie 120 Meter lange Portalstützmauern im Anschluss an das Nordportal der Unterflurtrasse errichtet. Bis zur Eröffnung war es ein weiter Weg, nicht nur wegen der rund zweieinhalb Jahre Bauzeit für die "Westspange". So hieß es schon 1987 in den "Flachgauer Nachrichten": Unerträglich wird der Verkehr in der Marktgemeinde: Die Bevölkerung klagt über Lärmbelästigung, dicke Luft und Behinderungen durch parkende Autos. "Einzig eine Umfahrung könnte eine Entlastung bringen", sagte Straßwalchens damaliger Bürgermeister Gugg. Die dringend notwendige Umfahrung sei allerdings mehr denn je Zukunftsmusik. Das bereits 1963 geplante Projekt einer großräumigen Umgehung des Ortsgebiets ist damals nicht mehr umsetzbar.

14 Jahre später, im Mai 2001, hat sich die Situation weiter verschlimmert, und die Bürger blockieren die Ortsdurchfahrt für eine Viertelstunde, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Weitere zehn Jahre später, im Juli 2011, erfolgte schließlich der Spatenstich für die Umfahrung Straßwalchen. Der geforderte Bau der Nord-Ost-Spange zur weiteren Entlastung des Ortszentrums steht in den Sternen.