"Einfach strukturierter" 51-Jähriger hatte Konto eröffnet, auf das betrügerisch erlangtes Geld floss.

51-Jähriger wurde am Landesgericht Salzburg freigesprochen

Ein unbescholtener Salzburger (51), er arbeitet in einem Betrieb der Geschützten Werkstätten und hatte früher einen Sachwalter, sah sich am Montag am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf der Geldwäscherei konfrontiert. Laut Anklage soll er im Herbst 2022 ein Konto eröffnet ...