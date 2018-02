Es geht auch ohne Schnitzel: Sie lieben das fleischlose Leben

Kompliziert, heikel, für manche sind sie gar krank: Vegetarier und Veganer sind mit diversen Vorurteilen konfrontiert. Monika Müller gründete einen Stammtisch. Sogar ein langjähriger Metzger ist mit dabei.

"Habt's schon gehört? Beim Penny in Deutschland gibt's vegane Germknödel." Von einem Veggie-Hotel in Erding ist ebenso die Rede. Und vom Traum, im Pinzgau eine vegetarische und vegane Frühstückspension zu errichten.

"Wir sind keine Missionare, keine verbissenen Freaks. Bei uns geht's auch lustig zu", sagt Armin Müller. Seine Frau Monika rief im Mai vergangenen Jahres ein neues Treffen ins Leben. Seither wird immer am ersten Dienstag im Monat im Stadtcafé Saalfelden zum Vegetarier- und Veganer-Stammtisch geladen. Es waren schon einmal 18 Leute dabei, als die PN vorbeischauen, sind es sieben: fünf Veganer, ein Teilzeit-Veganer und eine Vegetarierin. Das ist Monika Müller. "Ganz vegan zu werden, habe ich bisher nicht geschafft. Der Käse ist mein Laster, den esse ich zu gern." Veganer verzichten auf alle Lebensmittel tierischen Ursprungs. "Ich wollte ein regelmäßiges Treffen für den Austausch unter Gleichgesinnten. Und zeigen, dass es auch auf dem Land nicht nur Fleischesser gibt", sagt die Initiatorin.

Am Tisch sitzt auch ein ehemaliger Metzger, fast 40 Jahre übte er den Beruf aus. Der gebürtige Deutsche Reinhard Böhm hat etappenweise - vom Verzicht auf Rind über Fisch bis hin zum Käse - den Wandel zum Veganer hinter sich. "Ich sehe keinen Fehler drin. Ich mache das jetzt aus Liebe zu den Tieren." Wichtig sei genug Eiweiß in der Ernährung, dafür eigne sich Tofu ideal. Hier scheiden sich die Geister. Die Meinungen am Tisch gehen von "Ohne Tofu geht nichts" bis "Ich esse gar keinen Tofu".

Was bekommt man als Veganer am öftesten zu hören? Die Stammtischler werfen in die Runde: Man sei militant, wolle bloß andere beeinflussen, müsse an diversen Mängeln leiden, sei ein komplizierter Mensch, gelte als heikel, für manche sogar als krank. "Diskussionen habe ich satt. Wenn ich mich rechtfertigen muss, geht es mich an", sagt Alexandra Mayr, die mit ihrem Ehemann Michael eine vegane Hochzeit feierte. Ähnlich denkt Sabrina Hollaus, die bereits seit ihrem siebten Lebensjahr ("aus eigenem Antrieb") auf Fleisch verzichtet: "Ich gehe nicht umher und bekehre Leute. Wenn, dann kommen sie zu mir." Für sie zählt nur vegan: "Vegetarisch ist Heuchelei." Trägt man den Gedanken, müsse man gänzlich auf tierische Produkte verzichten. So neckt man sich eben, gut gemeint, am Stammtisch. Als sich Hollaus kurz für eine Zigarette von der Runde verabschiedet, sagt Müller: "Ich habe noch nie einen rauchenden Veganer gesehen." Stichwort Tierversuche.

Wer bei der unterhaltsamen Gruppe vorbeischauen will, hat am Dienstag, 6. März, die nächste Chance. Los geht es um 18.30 Uhr. Weitere Infos liefert Monika Müller auf Anfrage per E-Mail: schweinsgalopp@gmail.com. Diese Adresse ist kein Scherz: "Ich habe Schweine schon immer geliebt."