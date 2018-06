Es geht um effektive Nahversorgung

Vor 30 Jahren haben sich einige Bauern für gemeinsame Direktvermarktung vereint. Nach Durststrecken liegen sie heute damit voll im Trend.

1988 gab es einige Biobauern im Lungau, die einen geeigneten Platz für Direktvermarktung suchten. "Wir wollten uns eine eigene, gemeinsame Vermarktungsmöglichkeit aufbauen", erinnert sich Alois Santner, Nigglbauer aus Lintsching.

Über zehn Bauern, alle um die 30 Jahre alt, machten in einem Raum der Bezirksbauernkammer gemeinsame Sache. "Wir wollten neue Wege einschlagen. Es waren schon auch Durststrecken dabei. Den Trend, den wir heute genießen, ist sicherlich positiv, aber es war nicht immer so. Das Bewusstsein für Regionales wurde immer stärker", sagt der 61-Jährige.

Butter, Topfen, Almkäse, Honig, Gemüse oder Speck waren damals erhältlich. "Das Image von regionalen Produkten war anders als heute. Supermärkte sind in dieser Zeit stärker gekommen. Selbst unter der bäuerlichen Bevölkerung war das Verständnis für Selbstvermarktung nur vereinzelt vorhanden."

Heute werden regionale Produkte an vier Standorten direkt vermarktet. Beim Bauernmarkt "Niggl" in der Amtsgasse und in Stocker's Bauernladen in der Kirchengasse gibt es Freitag und Samstag heimische Erzeugnisse. Seit Mai 2000 gibt es jeden Freitag den Wochenmarkt am Marktplatz und seit drei Jahren gibt es im regionalen Geschäft "Kemmt's eina" täglich frische Produkte aus der Region. "Es ist das Um und Auf, dass Bauern zusammen helfen. Man soll andere Bauern als fruchtbare Mitbeteiligte sehen. Je mehr sich zusammenschließen, umso mehr Leute spricht man an. Wir beleben die kleinen Kreisläufe und ermöglichen dadurch die ursprüngliche Nahversorgung. Unsere Erzeugnisse werden den natürlichen Gesetzmäßigkeiten der Region angepasst." Heute reicht das Angebot von Kuh-, Ziegen- und Schafmilchprodukten über Getreideerzeugnisse, Fisch, Schnäpse bis hin zu Frischfleisch und Selchfleisch. Dazu gibt es Säfte, Marmeladen, Salben, Bienenprodukte und bäuerliche Handwerkssachen. Einige Erzeugnisse werden mit vermarktet. Mehrere hundert Produkte zählt das Sortiment, Tendenz steigend. 90 Produzent der Kunden sind heimische Stammkunden: "Wir bedanken uns, dass sie unsere Produkte und Bemühungen so dankbar annehmen."

Am 15./16. Juni wird das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert.