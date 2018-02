"Es gibt Geheimnisse, die schwer im Magen liegen"

Frigologo mit Sitz in Seekirchen expandiert Schritt für Schritt: Heute ist der Logistiker mit mehr als 450 Lkw-Zügen in Europa unterwegs. Die Temperaturzonen für Lager und Transport reichen von minus 28 bis …

Chronik

Der Bursche prallte am Asphalt auf und erlitt Kopfverletzungen. Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag von einem Balkon in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) vier Meter in die Tiefe gefallen. Er schlug am …