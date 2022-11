Es gibt genügend Strom und Gas

Während mehr als eine Viertelmilliarde Menschen gefährdet sind, in extreme Armut abzurutschen, machen Konzerne und die dahinter-stehenden Superreichen gigantische Gewinne. Das zeigt der Bericht "Profiting from Pain", den die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam veröffentlichte. Als Grund für die rasant steigenden Preise werden unter anderem Engpässe bei Erdgas genannt. Laut Financial Times lagerten Anfang November aber über 30 Schiffe mit flüssigem Gas vor den Küsten Europas. Sie warten auf höhere Preise. Denn diese fallen seit September. Was für die einen eine ...