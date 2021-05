Alles neu macht der Mai. Dieser charmante Sinnspruch hat heuer besondere Bedeutung. Er betrifft nicht nur die aufblühende Natur. Er betrifft wie nie zuvor unseren hoffentlich bald wieder aufblühenden Alltag. Nach all den kargen Monaten ist im Sinne des Wortes ein Frühlingserwachen angesagt. Endlich! Denn wie sehr haben wir das Miteinander und die Freunde vermisst.

Geben soll es Öffnungen für die Gastronomie, die Kultur und Veranstaltungen, für Kongresse, Messen, für Hotellerie und Beherbergungsbetriebe. Ebenso für den Sport, für Freizeitbetriebe, Handel, Schulen und die wichtige Jugendarbeit.

Auch die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen sollen fallen.

Doch vor all dem steht und schwebt ein großes "Aber." Denn nicht alle Regeln sind eindeutig und plausibel. Es herrscht frohe Erwartung, aber (noch) keine wirklich durchgängige Klarheit. Sind wir ja auch schon gewohnt, seit Corona unser Leben durcheinanderwirbelt.

Eine Erkenntnis aus den schier endlosen, belastenden Monaten ist: Es gibt immer ein Morgen nach dem Gestern. Oder, um es mit Udo Jürgens zu sagen: "... und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Dunkelheit für immer gibt es nicht ...". Hoffentlich!

Bei uns allen hat die fast durchgehende Dunkelheit an den Nerven gezehrt. Das bisserl helle Aufflackern dazwischen spendete nicht wirklich Trost. Aber jetzt! Jetzt?

Jetzt heißt es trotzdem achtsam bleiben. Bei aller Freude. Ein kleiner Blick ins kleinste Bundesland Österreichs lehrt es uns. Nach den Öffnungsschritten am 15. März vervielfachten sich die Coronafälle im Ländle rapide. Am 15. März standen 363 aktiv positive Fälle zu Buche. Bis Mitte April schnellte diese Zahl auf 1456 hinauf. Und die 7-Tage-Inzidenz? Sie erreichte in kurzer Zeit den vierfachen Wert.

Ja, es gibt immer ein Morgen nach dem Gestern. Nur sollen wir uns mit einem sorglosen Gestern das Morgen nicht verbauen.

Alle Vorsicht über Bord zu werfen, würde bedeuten, dass wir uns am End' wieder in eine dunkle Phase der Pandemie "zurückkickeln." Vorsicht ist nicht nur die Mutter der Porzellankiste. Sie ist auch die Mutter der Freiheit, nach der wir uns alle so sehnen.

Der Tennengau und die aktuelle Entwicklung dort zeigen: Noch ist der Marathon nicht beendet, den uns die Pandemie aufgezwungen hat. Aber das Ziel ist in Sicht. Es liegt zum Greifen nah. Halten wir durch!