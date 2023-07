Es gibt noch freie Plätze für die Betreuung der Kinder

Eltern wünschen sich auch in den Sommermonaten eine gute Betreuung für ihre Kinder. Gemeinden bieten Möglichkeiten und Hallein hat erstmals eine einheitlich koordinierte Feriengestaltung.

Sommer, Sonne, Ferien: Kinder und Lehrende freuen sich jedes Jahr auf neun Wochen unterrichtsfreie Zeit. Für berufstätige Eltern können Ferien jedoch eine große Herausforderung sein. Insgesamt müssen Mütter und Väter während des Schuljahres 13 Wochen unterrichtsfreie Zeit stemmen. Dazu kommen schulautonome Tage und Feiertage.

Da viele Eltern nicht so lange Urlaub haben, müssen sie sich um Betreuungsmöglichkeiten kümmern. Damit Familien entlastet werden, bieten Tennengaus Gemeinden und private Träger während der Sommerferien verschiedene Programme und Betreuungsmöglichkeiten an. "Es gibt viele, schon länger bestehende Angebote. Das ist wichtig, damit sich Eltern verlassen können", sagt Corona Rettenbacher vom Forum Familie Tennengau.

Einheitliche Preise und durchgehendes Betreuungsangebot

Dieses Jahr kooperiert die Stadt Hallein erstmals mit dem Forum Familie Tennengau. Sie bieten eine einheitlich gestaltete Ferienbetreuung an und koordinieren die Organisation gemeinsam mit den Kinderfreunden Salzburg und dem Verein Schülerbetreuung. Einheitliche Preise und Betreuungszeiten sowie ein durchgehendes Betreuungsangebot sind ein erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit. "Hallein hat alles in einem Guss gemacht. Es gibt Angebote für den ganzen Sommer", sagt Rettenbacher.

So gibt es in der zweitgrößten Stadt Salzburgs zum Beispiel ein inklusives Angebot für Kinder mit und ohne Behinderung von sechs bis 18 Jahren. Es dauert von 24. Juli bis 4. August (Mo. bis Do. von 7.30 bis 16 Uhr, Fr. bis 13 Uhr). Hier sind noch Plätze frei.

Spannendes Programm im Jugendkulturzentrum

Coole Workshops gibt es ab dieser Woche in der Zone 11. Auf dem Programm des Jugend- und Kulturzentrums stehen Druckwerkstatt, ein Podcast- und ein Hip-Hop-Beatz-Workshop. Die Hip-Hop-Beatz-Tage finden heuer das erste Mal am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Juli, statt. Jugendliche können da ihre eigenen Beats und Texte produzieren. "Bei diesem Workshop geben wir die richtigen Tools und zeigen, wie der erste Hip-Hop-Track produziert werden kann", sagt Anna Habersatter von der Zone 11. Die Kosten betragen pro Tag zehn Euro; für Geschwister acht Euro. Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Plätze. Am Freitag, 28. Juli, findet ab 15 Uhr das Sommerfest statt. Da können alle ihre Arbeiten vorstellen. Familien und Interessierte sind willkommen.

Das Jugendzentrum ist im Juli von Montag bis Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und am Freitag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Insgesamt dauert das Ferienprogramm zwei Wochen, im August ist das Zentrum geschlossen.

Von "Auabalsam" bis Minigolf

In Abtenau findet die Ferienbetreuung im Rahmen der schulischen Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Abtenau Markt statt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr. Auf dem Programm stehen Freibad- und Bauernhofbesuch, minigolfen oder ein selbst gemachter "Auabalsam". Kinder kommen zwischen einer und vier Wochen. Betreut werden sie von fünf Personen in den ersten vier Ferienwochen.

Teuerung befeuert Mehrbedarf an leistbaren Angeboten

5859 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren leben im Tennengau, davon wurden über 1300 während des vergangenen Schuljahres am Nachmittag betreut. Die Teuerung befeuert den Mehrbedarf an leistbaren Betreuungsangeboten. Finanzielle Unterstützung gibt es unter www.kinder-haben-zukunft.at; Alleinerziehende sind bei Frau und Arbeit (www.frau-und-arbeit.at) gut betreut.

Weitere Informationen sind in der Feriendatenbank www.salzburg.gv.at/ferienprogramme zu finden.