Der Salzburger Autofahrer-Club setzt seit zehn Jahren auf kühlende und dämmende Wirkung.

Seiner Verantwortung für einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck ist man sich beim ÖAMTC bewusst, auch wenn der Autofahrerclub in erster Linie die Interessen der Autofahrer im Fokus hat. "In unserer Salzburg-Zentrale in Salzburg-Süd haben wir schon vor zehn Jahren begonnen, ...