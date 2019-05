"Es ist wichtig, dass man Flagge zeigt"

Ein Sperrfläche samt Links-Abbiegeverbot regelt seit Donnerstag voriger Woche den Verkehr bei der vielfrequentierten Merkur-Kreuzung an der Bundesstraße. Nicht jeder, siehe Bild, wollte das umgehend wahrhaben,…

Chronik

Ein 41-jähriger Lkw-Lenker aus Ungarn ist ist am am Donnerstagnachmittag bei einem Lkw-Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war auf einem Güterweg im Schwarzleotal in Leogang talwärts unterwegs. Aus bisher …