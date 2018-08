Es kam, wie es kommen musste

Auf Hitze folgten Unwetter. Die Helfer im Glemmtal leisteten Übermenschliches

Am frühen Donnerstagabend war klar, dass die Helfer in Saalbach-Hinterglemm vor einem Einsatz standen, der ihnen alles abverlangen würde. Nach dem Auslösen des Zivilschutzalarms waren selbst die ansonsten so routinierten Feuerwehrleute höchst angespannt. In Maishofen wurde die Straße ins Glemmtal gesperrt. Nur noch Helfer mit schwerem Gerät wurden von der Polizei durchgelassen.

Die Angst lag nach der Hitze der letzten Wochen schon förmlich in der Luft, als sich die ersten dunklen Wolken aufbauten. Die anfängliche Hoffnung, wie so oft in diesem Sommer doch glimpflich davon zu kommen, war schnell dahin. In den Bergen wiederholte sich jenes wütende Szenario, das wir in jüngerer Vergangenheit leider mit einer gespenstischen Regelmäßigkeit erleben müssen. Innerhalb kürzester Zeit schwollen die Bäche im Tal und damit auch die Saalach gewaltig an.

Schlimm, dass es wieder einmal Saalbach-Hinterglemm traf. Jene internationale Wintersportregion, die aufgrund ihrer exponierten Lage im Talschluss so verletzlich für Naturgewalten ist.

Zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses um Mitternacht war das Ausmaß der Schäden noch immer nicht wirklich abschätzbar. Aus dem abgeriegelten Tal kamen erst nach und nach Informationen.

Wieder einmal leisteten die Helfer Übermenschliches. Ihnen gebührt höchste Anerkennung. Dass offenbar kein Mensch zu Schaden kam, das liegt nicht nur am Glück - sondern auch am Zusammenhalt in dieser Nacht.