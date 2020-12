Es rumort bei den Krampussen

Die Altgnigler Perchtenpass hält heuer still, die Maxglaner machen Hausbesuche bis vor die Tür: Mit den politischen Vorgaben sind alle über Kreuz.

Keine Hausbesuche dieses Jahr - so lautet das Credo der Altgnigler Krampusperchtenpass mit 55 Mitgliedern. Obmann Tapezierermeister Hannes Brugger musste sich vorige Woche sehr ärgern über die "populistische" Medienberichterstattung. Dort hatte es zuletzt geheißen, Hausbesuche würden nun doch möglich gemacht - ohne dass zu diesem Zeitpunkt jedoch eine fixe Verordnung seitens der Regierung vorgelegen hätte.

Hin und Her macht Leute rebellisch

"Dieses Hin und Her macht die Leute rebellisch. Es spaltet die Vereine genauso wie die Gesellschaft", kritisiert Brugger, der - als Privatmann - dann ein Posting auf Facebook absetzte, das großen Widerhall fand. Seine Position: Das Virus ist am 6. Dezember nicht verschwunden. Gerade die etablierten Gruppen sollten sich im Sinne des Brauchtums ihrer Verantwortung bewusst sein und heuer aussetzen. Brugger sagt, er wolle aber auch niemandem etwas anschaffen. Als stellvertretender Landesobmann der Salzburger Heimatvereine sagt er, der Landesverband würde eine Verordnung, so sie denn vorliege, rechtlich prüfen und dann eine Empfehlung an die Vereine weitergeben.

Maxglaner sehen ein "Kasperltheater"

Auch Adi Sedetka, Obmann der Maxglaner Teufeln, spricht von einem "Kasperltheater" der Politik. Ausstellung und Krampuslauf sind ohnedies längst abgesagt. Stattfinden werden Hausbesuche an der Haustür - auf Bestellung. Rund 30 Anfragen von Familien liegen vor. "Und es läutet ständig das Telefon", sagt Sedetka. Leute, denen man zu Beginn des Lockdowns abgesagt habe, melden sich jetzt wieder bei den Krampussen. Tenor: Es geht ja doch. Mehr als einen Nikolaus und einen Krampus wolle er heuer aber nicht zusammenspannen, sagt Sedetka. "Es ist schon so: Die Regierung delegiert uns die Verantwortung weiter."