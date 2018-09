Es sieht gut aus für die Volksschule Lungötz

Bei den Diskussionen um die künftige Nutzung des Mehrzweckhauses in Lungötz zeichnet sich ein Trend ab. Die endgültige Entscheidung der Gemeinde soll in der Oktobersitzung der Gemeindevertretung fallen.

Die Volksschule in Lungötz könnte geschlossen werden: Diese Meldung im August in der Gemeindezeitung und in den "Salzburger Nachrichten" hatte zu viel Aufregung im Ort geführt. Das 45 Jahre alte Lungötzer Mehrzweckhaus, in dem Kindergarten, Volksschule, Vereine und mehr untergebracht sind, soll in den kommenden Jahren um rund 2,1 Millionen Euro generalsaniert werden. Damit verbunden, hatte die Gemeinde überlegt, die Schulkinder in Annaberg und die Kindergartenkinder in Lungötz zu konzentrieren, um Ressourcen zu bündeln und Kosten zu sparen.

275 Unterschriften für den Erhalt des Schulstandortes

Vergangenen Donnerstag beriet die Gemeindevertretung vor "vollem Haus" über das Thema, Eltern aus Lungötz legten sogar 275 Unterschriften für den Erhalt der Volksschule Lungötz vor. Für die neue Lösung spreche, dass man an einem konzentrierten Kindergartenstandort der steigenden Nachfrage besser gerecht werden könne als an den drei bisherigen (zwei in Annaberg, einer in Lungötz), die aus alle Nähten platzen. Gegen eine Änderung des Status quo spricht, dass sich die so erzielte Ersparnis in Sachen Personal und Betriebskosten mit nicht einmal 20.000 Euro pro Jahr in Grenzen hält, wie Amtsleiter Peter Höll errechnet hatte. Zudem ist der Schulstandort Annaberg allein aktuell nicht groß genug für alle Schulkinder der Gemeinde.

"Dann ist es mit der Ersparnis vorbei"

"Dann müssten wir auch in Annaberg investieren, und dann ist es mit der Ersparnis vorbei", sagt SPÖ-Gemeinderat Martin Promok. "Wir haben uns schon SPÖ-intern festgelegt. Wenn die Ersparnis nicht höher ist, dann sind wir für den Status quo. Die Bildung der Kinder sollte uns etwas wert sein." Es werde wahrscheinlich so bleiben, wie es ist, meinte auch FPÖ-Gemeinderat Christian Haigermoser auf TN-Anfrage. Und auch ÖVP-Bürgermeister Sepp Schwarzenbacher (ÖVP) meint: "Der Beschluss wird erst in der Sitzung im Oktober fallen, aber ich denke, die Meinungen gehen eher dahin, es so zu lassen, wie es ist."