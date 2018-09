"Es war aufregend, aber nicht so  wild"

Die wilden Sechziger. Beatles, Stones und Hendrix, Glockenhose, Minirock, kuriose Frisuren, lange Mähnen, neue Sexualmoral ... War das auch so im Oberpinzgau? Eine Neukirchnerin berichtet.

"Ganz ehrlich, bei uns hat man keine großen Veränderungen gespürt", sagt Filine Millgrammer nüchtern. Aber ein Hauch der revolutionären 60er-Jahre sei damals schon in den Oberpinzgau gekommen - via Urlaubsgästen. "Sie trugen andere Kleidung, Mädchen etwa kurze Hosen, das gab es bei uns nicht." Die Millgrammers vermieteten an Urlauber, besaßen einen Fernsehapparat und hatten eine Zeitung abonniert. "Darüber erfuhren wir, was in der Welt vorging, vor allem in der Musik und im Sport."

Dann, 1968, kam die große Veränderung für Filine. "Wir hatten uns mit deutschen Gästen, den Schröders, angefreundet. Sie haben meine frisch verheiratete Schwester nach Berlin eingeladen - ich bin mitgefahren und sechs Jahre lang geblieben."

Mit 18 tauschte Filine Millgrammer Neukirchen mit Berlin - ein Riesensprung. "Herr Schröder war Zahnarzt, ich konnte bei ihm arbeiten, in einer großen Villa in einer vornehmen Gegend. Aber ich wurde von ihm und seiner Ehefrau streng behütet, man war ja erst mit 21 volljährig."

Und was war mit Flower-Power? "Die Schröders sind viel ausgegangen und haben mich mitgenommen, ins Theater, in Konzerte, wir waren auch oft bei den ,Stachelschweinen'. Und wir gingen gern in ein Musiklokal mit drei Stockwerken, in jeder Etage spielte eine Band. Die Leute trugen lange Röcke, Hosen, schicke Hot-Pants, die Schuhe hatten hohe Absätze. Man trug alles nach Lust und Laune. Und fast alle hatten lange Haare. Man sah auch Hare-Krishna-Leute in ihren gelben Kutten. Es war toll."

Filine Millgrammer trug einen Kurzhaarschnitt - aus einem simplen Grund: "Damit die DDR-Grenzposten die Ohren gut sehen konnten, die wurden kontrolliert, die Grenzer waren oft sehr unbequem." Viele Jugendliche seien damals nach Berlin gekommen, "das hatte für Burschen auch den Vorteil, dass sie nicht zum Militär mussten". Die Stadt war damals noch eingeschlossen, und Filine passierte oft die Grenze: "Ich bin ja öfters nach Neukirchen gefahren. Ich hatte mit 19 schon ein eigenes Auto, einen grünen VW-Käfer. Ich war heiß begehrt."

Und wie war das mit der freien Liebe? "Davon habe ich nicht viel mitbekommen, wie gesagt, ich wurde ja streng behütet. Es gab viele WGs, da bin ich oft hingekommen, aber dort war es auch nicht so wild." In Kontakt kam sie mit benachbarten Hippies: "Sie haben uns eingeladen und sicher gekifft. Es gab Haschplätzchen, doch Herr Schröder hat geschaut, dass ich nichts davon bekomme." Nur geraucht habe sie, "so wie damals 80 Prozent der Mädchen".

Ein Erlebnis hat sie fasziniert - das ist leicht nachvollziehbar: "Ich habe 1970 in Berlin die Rolling Stones live gesehen. Es war unbeschreiblich." 1974 zogen die Schröders von Berlin an die Ostsee und Filine Millgrammer zurück nach Neukirchen. "Für mich ging hier plötzlich alles so langsam." Dennoch, fad sei es im Oberpinzgau nie gewesen. "Es gab Bars, man war lange unterwegs, der Fremdenverkehr hat schon einiges bewirkt." Der Zeit in Berlin trauere sie nicht nach. "Ich habe viel erlebt, und es waren sicher die schönsten und aufregendsten Jahre. Aber es ist auch bei uns schön." Geprägt habe sie ihre Jugendzeit jedenfalls und einiges wirke nach, vor allem die Musik: "Die Stones oder Tom Jones höre immer noch gerne."