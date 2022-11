"Es war wirklich ein goldener Oktober"

Landwirtschaftliche Schäden hat der warme Oktober im Tennengau nicht hinterlassen. Nun hoffen Bauern und Imker auf einen kalten Winter. Die TN haben sich umgehört.

Nicht nur im Österreichschnitt war der Oktober 2022 der wärmste jemals gemessene. Auch viele Messstationen im Land Salzburg verzeichneten Rekordwerte - so zum Beispiel die Stadt Salzburg mit 25,4 Grad am 16. Oktober. Den höchsten Mittelwert landesweit wies Golling mit 13,6 Grad auf. Laut den Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) lag die landesweite Durchschnittstemperatur 3,2 Grad über dem Mittelwert der letzten 30 Jahre und die Niederschlagsmenge lag 17 Prozent unter dem sogenannten klimatologischen Mittelwert (in manchen Bundesländern ...