Es wird gewittrig: Drohen am Wochenende in Salzburg neue Überflutungen und Muren?

In der Nacht auf Sonntag drohen wieder Gewitter. Eigentlich kein Grund zur Sorge. Happig könnte es nur in bereits gebeutelten Gebieten werden.

Wetterexperten haben für Samstag zwischen 16 Uhr und Mitternacht eine Gewitterwarnung der Stufe gelb herausgegeben. Was das genau bedeutet, ist auf https://warnungen.zamg.at nachzulesen: Es kann zu kleinen Muren und lokal überfluteten Straßen kommen, ebenso möglich sind punktuelle Überschwemmungen und überflutete Keller. Für Menschen, die bereits am vergangenen Wochenende schwer von Starkregen, Hochwasser und Muren betroffen waren, klingt das wie eine Hiobsbotschaft. Doch kommt es wirklich so schlimm?

"Das ist Pech- bzw. Glücksache", erklärt Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) Salzburg. Denn wo genau Gewitterzellen entstünden und in welche Gebiete sie zögen, lasse sich erst wenige Stunden vorher eingrenzen.

Fakt ist: "Das Potenzial für punktuelle Unwetterereignisse ist in den nächsten Tagen sehr hoch. Da können dann schon Regenmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen auftreten", sagt Ohms. Das entspreche einem normalen Sommergewitter und sei eigentlich kein Anlass zur Sorge. Probleme könnten aber in Gebieten entstehen, die schon am vergangenen Wochenende von den Starkregenfällen betroffen waren. "Wenn die Hänge schon wassergesättigt sind, reagieren Bachpegel kleinräumig sehr stark", sagt Wetterexperte Ohms. Man könne nur hoffen, dass Regionen wie Hallein und Kuchl "nicht wieder das Gröbste abbekommen".

Die Unwetter dürften sich am Samstagnachmittag langsam von Bayern aus auf den Mitterpinzgau, den Tennengau und den Flachgau und bis ins Innviertel ausbreiten. "Die Luft wird bis Mitte nächster Woche feuchter und labiler bleiben. Am Vormittag sind ein paar Sonnenstunden dabei, vor allem am Nachmittag und am Abend wird es gewittrig." Leichter Südföhn in den Gebirgsgauen werde dort die Gewitterwahrscheinlichkeit dämpfen. Die Höchstwerte erreichen am Samstag bis zu 32 Grad Celsius, danach pendeln sie sich bei 25 Grad ein.

Keinen großen Grund zur Sorge sah am Freitag auch der Landeskatastrophenschutz: "Es ist eine ganz normale Gewitterlage, die allerdings auf sensibilisierte Gemüter trifft", sagt Referent Johannes de Frenes.

Eine höchst menschliche Reaktion, wie der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) findet: "Ich kann mich noch gut erinnern, wie das nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 war, wenn Gewitter gemeldet waren. Aber das vergeht Gott sei Dank nach einer gewissen Zeit wieder." Die Bezirkshauptmannschaft habe versichert, dass von den Gewittern am Wochenende keine Gefahr ausgehe. "Die Wildbach- und Lawinenverbauung, die Einsatzkräfte und der Wirtschaftshof sind seit einer Woche dabei, alle Gefahrenstellen nach Priorität abzuarbeiten. Viele sind schon beseitigt", sagt der Stadtchef. Wobei es natürlich keine hundertprozentige Sicherheit gebe. Am Montag beginne der Landeskatastrophenschutz mit der Schadenserhebung.