Es wird wieder spannend am "Hundstoa"

Die Ranggler fiebern dem großen Ereignis voller Vorfreude entgegen.

Falls es jemand noch nicht weiß: Das Jakobiranggeln am Hundstein ist so traditionsreich, dass es 2010 sogar in das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen worden ist.

Umso größer war im Vorjahr die Enttäuschung über die coronabedingt unausweichliche Absage. Hans Bernsteiner, seines Zeichens Obmann des Salzburger Landesverbandes: "Das hat uns im Herzen wehgetan. Ein jeder hatte seine Gedanken oben am Berg. Und diesmal wollen natürlich alle dabei sein, wenn es wieder um den Hagmoar vom Hundstein ...