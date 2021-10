Etappenerfolg für die Modeschule Hallein

Die Hairstyling&Visagistik-Schulform, die 2015 eingeführt wurde, wird nundauerhaft verankert und sogar ausgebaut. Und nach 1,5 Jahren startet auch der Modellbetrieb wieder.

Im Herbst 2015 startete die Modeschule Hallein den europaweit einzigartigen Schulversuch einer "Höheren Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei". Heute besuchen 210 Jugendliche die neue Schulform (von 390 Schülern insgesamt an der Modeschule), betreut von knapp 20 Hairstyling- und Make-up-Fachleuten. Mit dem heurigen Schuljahr ist die Schulform nun offiziell kein Schulversuch mehr, sondern wurde vom Bildungsministerium ins Regelschulwesen übernommen. "Das ist natürlich eine Absicherung des Standorts und ein Mehrwert für die ganze Branche", freut sich Fachvorständin Alexandra Scheibner. "Viele unserer Schülerinnen würden sonst keine Lehre in der Branche machen."

” Bild: SN/sw/wks/hannelore kirchner Wolfgang Eder, Inungsmeister „Viele beneiden uns um diesen Schultyp, da er eine einzigartige Ausbildung in einer sicheren Branche bietet.“

Die Schule vernetzte sich für diesen Schwerpunkt sehr eng mit der Branche, Bundes- und Landesinnungsmeister Wolfgang Eder wirkte entscheidend bei der Konzeption der Schulform entscheidend mit: "Es freut mich, dass die am Anfang nur vage Idee nunmehr zur Krönung gelangt ist. Dies ist insbesondere dem unermüdlichen Einsatz der handelnden Personen zu verdanken! Ich bin mir sicher, dass uns viele um diesen Schultyp beneiden, da er eine einzigartige Ausbildung in einer sicheren Branche bietet", betont Eder.

Und die Schule baut ihren neuen Schwerpunkt konsequent aus: Mit dem heurigen Schuljahr wird der neue Schwerpunkt "Fashion Stylist" eingeführt, parallel zur bestehenden Vertiefung "Make up Artist". In beiden Spezialisierungen entwerfen die Schüler und Schülerinnen im 5. Jahrgang ihre eigene Haar- und Make up-Kollektion, die professionell fotografiert wird.

Bei der bestehenden Vertiefung "Make up Artist" handelt es sich um eine Maskenbildner-Ausbildung mit Gestaltungstechniken für Bühne, Film und Fernsehen, samt Prothesen, Voll- und Teilmasken, plastischen Gestaltungstechniken und Haararbeit.

” Bild: SN/sw/modeschule Alexandra Scheiber, Fachvorständin „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder den Modellbetrieb staren können.“

Die neue Vertiefung "Fashion Stylist" wiederum hat ihren Fokus auf Gestaltungstechniken für Fotoshootings, Runway, Film und Events im Bereich Mode: Inszenieren von High-Fashion und experimentellen Looks, Airbrush-Make-up und Haarverlängerung etc. "Für so eine Ausbildung muss man normalerweise für tausende Euro Workshops und Fortbildungen besuchen", sagt Scheibner.

Ein weiterer Fokus liegt auf Digitalisierung - die Jungstylisten werden nun drei Jahre lang in "Modefotografie und Multimedia" unterrichtet. Denn ein perfekt inszenierter Online-Auftritt sowie ein beeindruckendes Foto-Portfolio dürfen heutzutage nicht mehr fehlen.

Und nicht zuletzt will die Schule mit dem neuen Lehrplan 2021/22 noch mehr auf Praxisunterricht setzen. "Insofern freuen wir uns sehr, dass nach 1,5 Jahren Corona-Pause endlich wieder der Modellbetrieb in unserem schuleigenen Friseursalon starten darf", meint Fachvorständin Scheibner.